Vedere Sampdoria Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 23 settembre 2021 sui canali digitali: si gioca per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22.

La Sampdoria non batte in casa il Napoli dal 2 settembre 2018, quando la squadra di Marco Giampaolo si impose 3-0 sugli azzurri di Carlo Ancelotti con una doppietta di Defrel e un goal di Quagliarella. L’esperto attaccante è il grande ex del confronto, avendo segnato 11 goal in 34 gare di Serie A con la maglia del Napoli. Il giocatore di Castellammare di Stabia ha segnato 8 goal in carriera e fornito 2 assist quando ha giocato contro la sua ex squadra.

Il fischio d’inizio della partita al Luigi Ferraris di Marassi in Genova e che sarà arbitrata dall’arbitro Doveri di Roma, è in programma alle ore 18:30 italiane di questa sera.

Sampdoria Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Ciccio Caputo è il miglior realizzatore dei blucerchiati con 2 reti all’attivo, mentre con lo stesso bottino di marcature il difensore centrale Kalidou Koulibaly è il giocatore più prolifico fra gli azzurri.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Ravaglia, Falcone, Murru, Ferrari, Dragusin, Trimboli, Chabot, Askildsen, Ekdal, Depaoli, Torregrossa, Ciervo. Indisponibili: Gabbiadini, Ihattaren, Verre, Vieira. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panhina: Meret, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Ounas, Politano, Petagna. Indisponibili: Ghoulam, Lobotka e Mertens. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma 2. Assistenti: Galletto e Rossi. Quarto Uomo: Volpi. Var: Di Paolo. Avar: De Meo.

Sampdoria Napoli in TV



Sampdoria Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

Sampdoria Napoli Streaming Gratis



Sampdoria Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Sampdoria Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Juventusnet

Come possibili alternative per vedere Sampdoria Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.