Vedere Salernitana-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 14 agosto 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: continuano le partite della 1a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23. La Roma di José Mourinho, dopo aver vinto la prima edizione della Conference League e vissuto un calciomercato da protagonista con gli arrivi illustri del calibro di Paulo Dybala, Celik, Matic e Wijnaldum, si appresta ad affrontare la Salernitana nella prima giornata del 2022/2023, con il club campano che non ha mai pareggiato all’esordio stagionale in campionato.

Salernitana-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Per quanto riguarda el scommesse sportive, gli analisti considerano la Roma assolutamente favorita per la gara di questa sera. Il successo della squadra di Mourinho sarà pagata 1,53 per Snai, 1,50 secondo Goldbet e PokerStars Sport. La vittoria della Salernitana è in questo momento fissata a 6,50 per Bet365 e Better. Il segno X è quotato 4,75 secondo Bet365, 4,50 per Planetwin365 e Better.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, L. Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bohinen, Bradaric, Lovato.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Zalewski; Paulo Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Darboe.

Arbitro: Sozza della sezione di Seregno.

José Mourinho è l’allenatore con cui Nemanja Matic ha collezionato più presenze (118) in carriera in Premier League. Inoltre, Matic è il 2° centrocampista che ha giocato più partite (118) con José Mourinho allenatore nei maggiori cinque maggiori campionati europei, dopo Frank Lampard (140).

Salernitana-Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Salernitana-Roma live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Erik Botheim è stato il più giovane giocatore con almeno 10 reti all’attivo nell’Eliteserien norvegese 2021/22 (15 reti in 30 presenze per il classe 2000 ex Bodø/Glimt).

Dove vedere la partita Salernitana-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.