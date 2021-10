Vedere Roma-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 24 ottobre 2021 sui canali digitali: 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22 prima del big-match Inter-Juve delle 20:45

All’Olimpico si gioca il Derby del Sole con la Roma di José Mourinho che deve rialzarsi dopo la sconfitta con la Juventus e, soprattutto, dopo la batosta con il Bodo Glimt in Conference League. Nella capitale arriva lo strepitoso Napoli di Spalletti con il suo cammino da record, fatto di 8 vittorie nelle prime 8 giornate. C’è da dire inoltre che Luciano Spalletti torna a Roma questa volta da avversario dopo averla allenata per anni, con la voglia di riprendersi la vetta della classifica, temporaneamente appannaggio del Milan di Pioli.

Il fischio d’inizio di Roma-Napoli allo stadio Olimpico e che sarà arbitrata dall’arbitro Massa di Imperia, è in programma alle ore 18 italiane di oggi.

Le ultime tre sfide tra giallorossi e azzurri sono sempre state vinte dai partenopei: l’ultimo successo romanista è il 2-1 all’Olimpico del 2 novembre 2019, firmato dai gol di Zaniolo e Veretout.

Roma-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Mourinho, dopo la trasferta di Conference League, ritrova Karsdorp e Zaniolo, che potrebbe partire dal 1′.

Non dovesse farcela al posto del n°22 giocherà . Vina a sinistra. Nel Napoli 11 dei titolarissimi. Zielinski acciaccato, ma dovrebbe farcela. Politano favorito su Lozano.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Calafiori, Missori, Tripi, Darboe, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski, Afena-Gyan. Allenatore Mourinho.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia.

Roma-Napoli in TV



Roma-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con Francesco Guidolin al commento tecnico.

Roma-Napoli Streaming Gratis



Roma-Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Roma-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Roma-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.