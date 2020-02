Roma Lecce in diretta live streaming si gioca oggi domencia 23 febbraio 2020, con inizio alle ore 18:00 italiane. Partita valida per la 25a giornata di Serie A di calcio. I capitolini si trovano al quinto posto con 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, e sono a -6 dal quarto posto attualmente occupato dall’Atalanta, i salentini sono sedicesimi a quota 25 con un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. La Roma è reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A e non perde quattro partite di fila nella competizione per la prima volta da novembre 2008, sotto la gestione di Luciano Spalletti.

Roma Lecce Streaming Gratis, dove vederla al posto di Rojadirecta.

Si potrà vedere la partita in diretta Roma Lecce sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251).

La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

Roma Lecce sarà disponibile in live streaming su Sky Go. App gratis per gli abbonati con cui vedere online su laptop, pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Diretta Roma Lecce Streaming: ultime notizie formazioni.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez; Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Pastore. Squalificati: nessuno.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Majer, Barak, Deiola; Mancosu; Mancosu, Shakov; Lapadula. Allenatore Liverani. Indisponibili: Falco, Babacar, Farias, Rispoli. Squalificati: nessuno.