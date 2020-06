Juventus Lecce diretta streaming link. Si gioca alle 21:45 di oggi venerdì 26 giugno 2020 per la 28a giornata di Serie A.

La capolista Juventus (66 punti dopo 27 partite e con 4 punti in più della Lazio) riceve il Lecce all’Allianz Stadium. La Juventus non perde da 34 partite casalinghe in campionato (29V, 5N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre: i bianconeri non ottengono quattro clean sheet interne di fila da marzo 2018 (sette in quel caso).

La Juventus ha vinto fin qui 12 partite sulle 13 giocate in casa, segnando 31 gol a fronte di 10 reti subite: unico pareggio il 2-2 col Sassuolo del 1 dicembre scorso. Il Lecce meglio in trasferta che in casa nelle prime 27 partite: 14 punti contro gli 11 fatti in Puglia il bottino, con l’ultima vittoria colta a Napoli il 9 febbraio scorso.

Dove vedere la partita Juventus Lecce in diretta tv.

La partita Juventus Lecce sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere la partita Juventus Lecce streaming online al posto di Rojadirecta.



Sarà possibile vedere Juventus Lecce streaming online mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv, il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Juventus Lecce Formazioni.

Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Danilo. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. Allenatore Liverani. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Deiola, Dell’Orco, Farias, Lapadula, Majer.