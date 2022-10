La NASA ha rivelato venerdì scorso ai 16 membri del suo team scientifico che condurrà uno studio sui fenomeni aerei non identificati (FANI), popolarmente conosciuti come UFO, o oggetti volanti non identificati. L’indagine di nove mesi inizia questo lunedì e porterà a un rapporto che sarà messo a disposizione del pubblico a metà del prossimo anno, in conformità con “i principi di trasparenza, apertura e integrità scientifica”.

Il team, composto da “scienziati leader mondiali, professionisti dei dati e dell’intelligenza artificiale ed esperti di sicurezza aerospaziale“, esaminerà le osservazioni passate fatte da enti governativi civili, dati commerciali e altre fonti, oltre a sviluppare meccanismi per essere in grado di analizzare i dati di eventi futuri.

Gli esperti includono l’ex astronauta della NASA Scott Kelly, il vicedirettore esecutivo per la prevenzione e la ricerca degli incidenti Warren Randolph, la giornalista scientifica e collaboratrice della rivista National Geographic Nadia Drake e l’oceanografa biologica Paula Bontempi.

Il funzionario della NASA responsabile del coordinamento dello studio è Daniel Evans, vice amministratore per la ricerca nella direzione della missione scientifica dell’agenzia, mentre il team sarà guidato da David Spergel, presidente della Simons Foundation.

Come spiegato nel comunicato, i FANI sono di interesse sia per la sicurezza nazionale che per la sicurezza aerea, quindi l’obiettivo dello studio è rilevare quali possibili dati potrebbero essere raccolti in futuro per discernere scientificamente la natura di questi fenomeni.

“Esplorare l’ignoto nello spazio e nell’atmosfera è al centro di ciò che siamo alla NASA”, ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato per la direzione della missione scientifica a Washington. Ha poi concluso:

“Capire i dati che abbiamo sui fenomeni aerei non identificati è fondamentale per aiutarci a trarre conclusioni scientifiche su ciò che sta accadendo nei nostri cieli”.