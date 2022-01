Vedere Roma-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:30 sui canali digitali: si gioca per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A, la seconda del girone di ritorno. La Roma, reduce dalla sconfitta con il Milan, cercherà di rialzare la testa in casa contro la Juventus che oggi scenderà all’Olimpico senza il tuo tecnico Allegri perchè squalificato.

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è rimasto imbattuto in tre dei cinque confronti di Serie A contro José Mourinho, vincendo due di questi (1N). Nessun allenatore ha ottenuto più successi contro il tecnico della Roma nella competizione.

Roma-Juventus in TV



Roma-Juventus in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Pierluigi Pardo a raccontare Roma-Juventus su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita dell’Allianz Stadium di Torino sarà invece Massimo Ambrosini.

Dopo il gol contro il Milan nell’ultimo turno, Tammy Abraham potrebbe trovare la rete in due partite consecutive per la prima volta in Serie A – non ci riesce in campionato dal dicembre 2020, con il Chelsea contro West Ham e Arsenal.

Roma-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Normalmente questo scontro tra due Grandi in Serie A, tra la Roma e la Juventus (due giganti del calcio italiano ed europeo) avrebbe un impatto significativo nella corsa al titolo. Le cose sono però molto cambiate, dato che la Roma si trova a 14 punti dalla vetta in SA prima del turno, mentre un’altra sconfitta casalinga potrebbe far sembrare José ‘The Special One’ Mourinho non così tanto ‘Special’.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland Niles, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov, Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: Karsdorp, Mancini. Indisponibili: Darboe, Diawara, Fuzato, Borja Mayoral, Spinazzola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Chiesa, Morata, Dybala. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulè.

Arbitro: Davide Massa. Gli assistenti arbitrali di Massa saranno Carbone e Peretti. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Giua. Al Var ci sarà Di Paolo coadiuvato dall’assistente al Var De Meo.

Roma-Juventus Streaming Gratis



Roma-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Roma-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Roma-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.