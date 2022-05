Vedere Real Madrid-Manchester City Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV, è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali di Amazon Prime Video senza dover utilizzare (a rischio di multa) Rojadirecta Online.

Con il suo 35esimo titolo de La Liga ormai conquistato dopo la vittoria per 4-0 contro l’Espanyol sabato scorso, il Real Madrid può concentrarsi interamente sul recuperare lo svantaggio (all’andata terminò 4-3) di un gol contro il Manchester City in questa semifinale di ritorno di UEFA Champions League.

Con l’allenatore italiano Carlo Ancelotti che è stato in grado di far riposare i giocatori chiave e vincere comunque il titolo, il Real Madrid è in ottima forma anche se David Alaba sarà un grande assente a causa di un infortunio.

Chi vince giocherà poi per la vittoria del torneo nella finalissima contro il Liverpool che si disputerà sabato 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis in Parigi (Francia).

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca, Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Karim Benzema del Real Madrid è il primo uomo ad aver segnato 40 o più gol ufficiali in una singola stagione per il club dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, e con nove gol nella fase ad eliminazione diretta in questa stagione di UCL, è ad un passo dall’eguagliare un altro dei record del suo ex compagno di squadra. Nel frattempo, Kevin De Bruyne del Manchester City ha segnato il gol di apertura in due delle ultime tre partite di UCL.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus. Allenatore Pep Guardiola.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto uomo: Davide Massa. VAR Massimiliano Irrati. Assistente VAR Paolo Valeri.

