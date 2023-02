I lavoratori del mondo sono più esausti che mai. Secondo un sondaggio pubblicato dal Future Forum, oltre il 40% delle persone con un lavoro d’ufficio si sente esausto, il numero più alto dall’inizio della pandemia di COVID-19. Secondo il sondaggio, i tassi di burnout sono più alti al di fuori degli Stati Uniti, compensando i miglioramenti osservati dai lavoratori americani.

Le cause del burnout

Le risposte al sondaggio stabiliscono che l’incertezza economica, la paura dei tagli di posti di lavoro e la crescente pressione per tornare al lavoro faccia a faccia si stanno aggiungendo ai disordini sul posto di lavoro. Future Forum sottolinea che le donne e i lavoratori più giovani sono quelli che segnalano il maggior burnout.

Anche le pressioni regionali deprimono le persone. Nel Regno Unito, gli scioperi hanno paralizzato il paese mentre i sindacati del settore pubblico protestano contro quelli che vedono come miseri aumenti salariali. Il governo giapponese ha chiesto alle aziende locali di aiutare i lavoratori a far fronte all’inflazione più alta dal 1981. I cittadini francesi sono scesi in piazza per protestare contro il piano del governo di aumentare l’età pensionabile da 62 a 64 anni, il che potrebbe comportare alcune concessioni sul lavoro da casa, ha detto un portavoce del governo all’inizio di questa settimana.

Negli Stati Uniti, i licenziamenti sono in aumento e le politiche di ritorno

in carica sono passate da raccomandazioni a obbligatorie. Tuttavia, i lavoratori statunitensi sembrano essere un po’ più felici delle loro controparti internazionali.

Quattro persone su 10 intervistate (41%) negli Stati Uniti hanno dichiarato di sentirsi esaurite alla fine dello scorso anno, appena al di sotto del tasso globale del 42% e un modesto miglioramento dall’inizio del 2022.

I nomadi digitali sono più soddisfatti

Il sondaggio Future Forum, condotto trimestralmente negli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Australia, Germania e Francia, ha rilevato che i lavoratori dell’era della pandemia con la libertà di scegliere dove e quando lavorare sono generalmente più soddisfatti, produttivi e hanno meno probabilità di licenziarsi.

Nell’ultimo sondaggio, condotto alla fine dello scorso anno, più della metà di coloro che si sono dichiarati insoddisfatti del proprio livello di flessibilità si sono detti anche esausti. I dipendenti con orari di lavoro fissi hanno più del doppio delle probabilità di affermare che cercheranno ‘sicuramente’ un nuovo lavoro nel prossimo anno.

“Tutti i vantaggi della flessibilità hanno a che fare con il modo in cui dai alle persone il tempo di concentrarsi, piuttosto che preoccuparsi di quanti giorni della settimana sono”, ha affermato Brian Elliott, un dirigente di Slack che supervisiona la ricerca del Future Forum.

“La flessibilità migliora anche la cultura di un’azienda e ogni volta che lo dico ai dirigenti, rimangono sorpresi”.

Che cos’è la sindrome del burnout?

L’esaurimento del lavoro o la sindrome del burnout è un tipo di stress correlato al lavoro, che implica uno stato di esaurimento fisico o emotivo, nonché l’assenza di un senso di realizzazione e la perdita dell’identità personale.

Secondo la Mayo Clinic, alcuni specialisti sottolineano che dietro al burnout ci sono altri disturbi, come la depressione. Tuttavia, il burnout lavorativo può influire sulla salute fisica e mentale

I sintomi del burnout lavorativo

È possibile che tu soffra di sindrome da burnout senza rendertene conto. Rispondi alle seguenti 10 domande e se la risposta è positiva a una di esse, è probabile che tu abbia un esaurimento lavorativo.

Sei diventato cinico o critico sul lavoro? Ti trascini al lavoro e hai problemi ad iniziare? Sei diventato irritabile o impaziente con i tuoi colleghi, capi o clienti? Ti manca l’energia per avere una produttività costante? Hai difficoltà a concentrarti? I tuoi successi non ti danno soddisfazione? Ti senti deluso dal tuo lavoro? Stai usando cibo, droghe o alcol per sentirti meglio o semplicemente non sentirti meglio? Le tue abitudini di sonno sono cambiate? Sei turbato da mal di testa inspiegabili, problemi di stomaco o intestinali o altri disturbi fisici?

Se pensi di avere la sindrome da burnout, si consiglia di consultare un medico.