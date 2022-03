Vedere Napoli-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La 28esima giornata di Serie A continua allo stadio Diego Armando maradona con la sfida scudetto tra Napoli e Milan, quando mancano, compresa questa, solamente 11 partite (potenzialmente 33 punti in palio) del campionato.

Napoli e Milan, occupano la seconda posizione in graduatoria con 57 punti e sono in piena lotta per il titolo insieme all’Inter (avanti di un punto e con una partita da recuperare). Senza dubbio una corsa avvincente fatta di passi falsi, sorpassi ed exploit. Napoli reduce dal successo ottenuto al 94′ all’Olimpico in casa della Lazio grazie al goal di Fabian Ruiz, il Milan invece non è andato oltre l’1-1 interno a San Siro contro l’Udinese, dopo lo stop in casa della Salernitana (2-2).

Napoli-Milan in TV



Napoli-Milan in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Pierluigi Pardo a raccontare Napoli-Milan su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita sarà invece Dario Marcolin.

Napoli-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti in questo girone di ritorno in Serie A (18 punti in otto partite), il Milan è quarto in questo parziale (15 punti in otto gare); gli azzurri avevano iniziato questo girone d’andata con otto vittorie nelle prime otto, seguiti proprio

dai rossoneri in classifica (sette vittorie, un pareggio).

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Anguissa, Elmas, Lozano, Ounas, Mertens, Petagna.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, B Diaz, Castillejo, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Preti e Giallatini. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Vivenzi.

In tutte le ultime cinque sfide tra Napoli e Milan in casa dei partenopei in Serie A sono sempre stati segnati almeno tre gol a match (22 in totale, 4.4 di media a match).

Napoli-Milan Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Napoli-Milan streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.