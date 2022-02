Vedere Napoli-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:00 sui canali digitali: si gioca per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A, la sesta del girone di ritorno. Un “incrocio scudetto” quello che ci apprestiamo a vedere allo stadio Maradona gremito di tifosi. Il Napoli, vincendo (e sarebbe la sua quinta vittoria consecutiva) volerebbe al primo posto, scavalcando proprio l’Inter che però deve recuperare la partita contro il Bologna. All’andata, il 21 novembre scorso, Inter-Napoli si è conclusa sul risultato di 3-2 in favore di Lautaro e compagni.

L’Inter ha perso l’ultima partita di campionato, contro il Milan, dopo una serie di 11 vittorie e tre pareggi: i nerazzurri non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dal marzo 2020.

Napoli-Inter in TV



Napoli-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Pierluigi Pardo a raccontare Napoli-Inter su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita del “Maradona” sarà invece Massimo Ambrosini.

L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Milan (2-1 nell’ottobre 2020 con la doppietta nei primi 16 minuti di gioco di Ibrahimovic): sei successi nerazzurri e quattro pareggi completano il parziale, in cui solo una volta il Milan ha tenuto la porta inviolata.

Napoli-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Spalletti non ha sciolto il dubbio sulla presenza di Koulibaly dal 1′ ma il senegalese dovrebbe partire titolare. A centrocampo Lobotka favorito su Anguissa al fianco di Fabian Ruiz. Bastoni non ci sarà per squalifica e infortunio, Inzaghi opterà per uno tra Dimarco e D’Ambrosio, con il secondo per ora favorito. In attacco spazio a Lautaro a fianco di Dzeko, con Sanchez che scalpita per scalzare uno dei due compagni. Caicedo sta meglio ed è convocato. Out Vecino per una infiammazione al ginocchio.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Anguissa, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna. Indisponibili: Lozano, Tuanzebe. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi (in panchina Farris). A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Kolarov, Vidal, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Vecino, Sanchez, Gagliardini, Caicedo. Indisponibili: Bastoni, Correa, Gosens. Squalificati: Bastoni, il tecnico Inzaghi.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Costanzo-Bindoni. Quarto Uomo: Cosso. Var: Di Paolo. Assistente Var: Valeriani.

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte di campionato e solo quattro volte è arrivata a quota cinque fuori casa in Serie A: nel 1951, 1966, 1971 e 1972.

Napoli-Inter Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Napoli-Inter streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.