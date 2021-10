Vedere Milan-Torino Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 26 ottobre 2021 sui canali digitali: si gioca per la decima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22 che è un turno infrasettimanale. La partita inizierà dopo Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana delle 18:30.

Rossoneri (primi in classifica con il Napoli con 25 punti) e granata (12esimi con 11 punti), reduci dai successi del weekend rispettivamente contro Genoa e Bologna, si affrontano stadio di San Siro (Milano) sotto la guida dell’arbitro Aureliano di Bologna: il fischio d’inizio di Milan-Torino è in programma alle ore 20:45 italiane di oggi.

Dovesse trovare il gol in questo match, Olivier Giroud diventerebbe solo il secondo giocatore del Milan nell’era dei tre punti a vittoria a segnare in tutte le sue prime tre presenze casalinghe di Serie A, dopo Mario Balotelli nel 2013.

Come stanno Theo Hernandez e Kessiè? Pioli:

“Theo Hernandez se oggi si allenerà con il gruppo, come dovrebbe essere, sarà a disposizione. Non credo dal primo minuto, ma mi auguro per uno spezzone di gara. Kessiè invece sta bene e sarà della partita”.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Bakayoko, Bennacer, Ibrahimovic, Maldini, Pellegri.

Come stanno Pobega e Brekalo? L’allenatore del Torino Juric:

“Pobega ha caratteristiche da tuttocampista nel senso che sa fare di tutto perché può mettere in campo fisicità e abilità tecniche oltre al tempismo negli inserimenti sotto porta. È un giovane molto interessante, in grado di crescere e migliorarsi ulteriormente. Brekalo finora è andato benino, era una opportunità di mercato e l’abbiamo colta. Può fare molto meglio, in ogni modo. Mi aspetto progressi tecnici e comportamentali da tanti dei miei giocatori e li ho trovati tutti disponibili all’impegno”.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore Ivan Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Buongiorno, Izzo, Zima, Vojvoda, Baselli, Kone, Rincon, Praet, Sanabria, Zaza, Warming.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Milan-Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della sfida tra Milan e Torino è affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Federico Balzaretti.

Milan-Torino live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Come possibili alternative per vedere Milan-Torino, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.