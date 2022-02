Vedere Milan-Sampdoria Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 12:30 sui canali digitali: si gioca per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A, la sesta del girone di ritorno. Il Milan (terzo in classifica con 52 punti, due in meno dell’Inter, uno in meno dal Napoli) è reduce da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre la Sampdoria (16esima con 23 punti) ha riportato 3 sconfitte e una vittoria negli ultimi 4 confronti disputati nel torneo.

Il Milan ha guadagnato 52 punti in questo campionato fin ad ora. Nell’era dei tre punti a vittoria i rossoneri avevano guadagnato almeno altrettanti punti dopo 24 gare stagionali di Serie A tre volte: nel 1995/96 (Scudetto), nel 2003/04 (Scudetto) e nel 2020/21 (secondo posto finale).

Milan-Sampdoria in TV



Milan-Sampdoria in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Edoardo Testoni a raccontare Milan-Sampdoria su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita di San Siro sarà invece Massimo Donati.

Il Milan non è riuscito a vincere le ultime due partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (2N) e non arriva a tre sfide interne senza successi contro i blucerchiati dal 1987 (1N, 2P).

La partita Milan-Sampdoria sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan-Sampdoria Streaming Live, probabili formazioni



Su Sky il telecronista sarà Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani come seconda voce.

Le due squadre si sono affrontate 63 volte in Serie A in casa dei rossoneri. Questi ultimi conducono ampiamente nelle statistiche con un bilancio di 40 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A Romagnoli, Calabria; Bennacer, Tonali; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Castillejo, Lazetic, Rebic. Indisponibili: Kjaer, Ballo-Tourè, Ibrahimovic, Gabbia. Squalificati: Theo Hernandez.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, A Ferrari, O Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Candreva, Sensi; Caputo. Allenatore Giampaolo. A disposizione in panchina: Falcone, Magnani, Augello, Sabiri, Conti, Vieira, Askildsen, Yepes, Trimboli, Giovinco, Quagliarella, Supryaga. Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini, Yoshida. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi. Guardalinee: Perrotti-Palermo. Quarto Uomo: Baroni. Var: Valeri. Assistente Var: Liberti.

Milan-Sampdoria Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Sampdoria streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e con SkyGO, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

La Sampdoria ha vinto 4-0 la sua ultima partita di campionato, contro il Sassuolo: i blucerchiati non ottengono due successi di fila in Serie A da novembre e non mantengono la porta inviolata per due gare consecutive da maggio.

Dove vedere la partita Milan-Sampdoria Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

La Sampdoria non è riuscita a segnare nelle ultime due trasferte di campionato e non rimane a secco di gol per tre gare esterne di fila dal maggio 2018.