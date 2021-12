Vedere Milan-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A. Sfida al vertice tra due allenatori che si affrontano dal 2006. Sono 10 i precedenti tra Pioli e Spalletti, mai battuto finora dal suo collega tra Serie A e Coppa Italia. Non è tutto: due sconfitte risalenti al 2007 (col Parma) e al 2016 (con la Lazio) costarono la panchina all’attuale tecnico rossonero.

Vigilia di parole per Stefano Pioli, allenatore rossonero che ha introdotto la sfida al Napoli con un doppio ostacolo da affrontare. Se il Milan non batte gli azzurri a San Siro da sette anni, lui non ha mai vinto in panchina contro Luciano Spalletti: “Il Milan mi ha aiutato a superare tanti step, magari mi aiuterà anche stasera”. Si può parlare finora di bestia nera: lo dicono i 10 precedenti nel duello tra Pioli e Spalletti.

Pioli-Spalletti, il bilancio dei precedenti. Vittorie Pioli: 0. Pareggi: 3. Vittorie Spalletti: 7. Gol segnati dalle squadre di Pioli: 10. Gol segnati dalle squadre di Spalletti: 27.

Milan-Napoli in TV



Milan-Napoli in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Milan-Napoli sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Milan-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Nel Milan Romagnoli sostituirà il lungodegente Kjaer, terzino destro in retroguardia sarà Florenzi, a sinistra Ballo-Touré, mentre Hernandez è stato tolto

dalla lista dei convocati. Tonali-Kessie in mediana, Ibra guiderà l’attacco sostenuto da Messias, Brahim Diaz e Krunic. Giroud, convocato, partirà dalla panchina.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Krunic, Diaz, Messias; Ibrahimovic. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Bennacer, Bakayoko, Castillejo, Maldini, Saelemaekers, Giroud. Allenatore Pioli.

Anche per il Napoli tanti infortuni. Fuori Osimhen, Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly e pure Mario Rui, non convocato: toccherà a Malcuit con Di Lorenzo spostato a sinistra. Arruolabile Lobotka, in ballottaggio con Demme. Anguissa titolare a centrocampo, ok Zielinski che dovrebbe agire sulla trequarti insieme a Politano ed Elmas a supporto di Mertens.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Lobotka, Lozano, Ounas, Petagna. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Davide Massa di Imperia. Guardalinee: Meli-Bindoni. Quarto Uomo: Rapuano. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: De Meo.

Milan-Napoli Streaming Gratis



Milan-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.