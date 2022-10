Vedere Milan-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile sabato 8 ottobre 2022 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) in sold out per la 9a giornata di Serie A. Entrambe le formazioni hanno giocato in Champions a metà settimana: i rossoneri hanno perso (male) a Londra contro il Chelsea, i bianconeri hanno vinto (bene) in casa contro il Maccabi. In campionato è un’altra storia: Milan (17 punti) avanti di 4 punti sulla Juve in classifica, mentre è a tre lunghezze da Napoli e Atalanta, e due dall’Udinese.

Milan-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Thiaw, Dest, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi. Indisponibili: Calabria, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Maignan, Messias, Saelemaekers. Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, McKennie, Fagioli, Soulé, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, De Sciglio. Squalificati: Di Maria. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Carbone e Giallatini. IV uomo: Fabbri. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Marini.

Dopo una striscia di sei successi interni di fila in campionato, il Milan ha perso l’ultimo match al Meazza; con Stefano Pioli alla guida i rossoneri non hanno mai registrato due sconfitte casalinghe consecutive in Serie A (ultima volta nel settembre 2019 con Marco Giampaolo in panchina).

Milan-Juventus in TV



Milan-Juventus in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento “Zona Dazn” al costo aggiuntivo di 5 euro al mese: il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Il big-match Milan-Juventus di San Siro sarà commentato in telecronaca dalla coppia Pierluigi Pardo e Dario Marcolin; interventi da bordo campo di Federica Zille e Davide Bernardi.

Milan-Juventus Streaming Gratis



Milan-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Milan-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.