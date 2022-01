Vedere Milan-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A, la quarta del girone di ritorno. La Juventus, quinta in classifica con 41 punti (7 in meno dei rossoneri), arriva a San Siro forte di due vittorie consecutive (Juve-Udinese 2-0 e Roma-Juve 3-4) e di sette risultati utili consecutivi in campionato. Il Milan (secondo in graduatoria con 48 punti), dopo tre vittorie consecutive è inciampato nella clamorosa sconfitta interna contro lo Spezia (1-2).

Dopo l’1-1 allo Stadium dello scorso settembre, Milan e Juventus potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92. L’ultima volta che invece il Milan è rimasto imbattuto in entrambi i match di un singolo campionato contro i bianconeri risale al 2009/10.

Milan-Juventus in TV



Milan-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Pierluigi Pardo a raccontare Milan-Juventus su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita di San Siro sarà invece Dario Marcolin.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro lo Spezia, il Milan potrebbe perdere due partite interne di campionato di fila per la prima volta dal settembre 2019, in quelle che furono le ultime due panchine al Meazza di Marco Giampaolo.

Milan-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



I bianconeri non hanno ancora vinto contro una big e questo, secondo il tecnico bianconero,

potrebbe essere un altro step nel percorso di crescita della squadra: “Non conta vincere con una grande ma vincere e basta. Il Milan fa gol ed è abile sia su palle alte sia in contropiede. La classifica dice che le prime quattro ci hanno messo nelle condizioni di dover rincorrere”.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, A Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Stanga, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Giroud, Maldini, Castillejo. Indisponibili: Tomori, Kjaer, Pellegri, Ballo-Tourè, Kessié, Plizzari. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Paulo Dybala, McKennie; Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Luca Pellegrini, Arthur, Bentancur, Kulusevski, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean, Aké. Indisponibili: Ramsey, Chiesa, Bonucci. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Costanzo e Passeri. IV uomo: Marcenaro. Var: Di Paolo. Avar: Valeriani.

Milan-Juventus Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

