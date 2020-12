Lazio Napoli streaming e diretta tv. Per la sfida dell’Olimpico contro il Napoli nel match della 13a giornata di Serie A di questa sera alle 20:45, il tecnico della Lazio Inzaghi, oltre ad Acerbi (se non ce la fa gioca Hoedt) ha un dubbio pure in attacco, dove c’è ballottaggio tra Caicedo e Correa per affiancare il goleador Ciro Immobile. Il centrocampo sarà invece lo stesso di Benevento (Lazzari-Milinkovic-Escalante-Luis Alberto-Marusic), mentre in difesa ai lati di Acerbi (o Hoedt) ci saranno Luiz Felipe e Radu. Tra i pali Reina, il grande ex della serata. Tutto pronto pronto per vedere Lazio Napoli Streaming.

Diretta Lazio Napoli Streaming: ultime notizie formazioni.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Marusic; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fares, Lucas Leiva, Lulic, Proto, Vavro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: Insigne. Indisponibili: Mertens, Osimhen.

Come vedere Lazio Napoli in streaming e in diretta tv.

Lazio Napoli in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta è illegale. Potete guardarla legalmente con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Gli utenti abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in streaming gratis con l’applicativo Sky Go (link skygo.sky.it) utilizzabile con PS4, Xbox One, smart tv, tablet, smartphone e pc, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.