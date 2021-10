Vedere Lazio-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 16 ottobre 2021 sui canali digitali: si gioca per la ottava giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22 (prima di Milan-Verona).

La Lazio (sesta in classifica con 11 punti) ha perso l’ultima partita di Serie A contro il Bologna e non registra due sconfitte consecutive in campionato dallo scorso marzo: in quel caso la prima fu contro il Bologna e la seconda contro la Juventus.

Il fischio d’inizio della partita allo stadio Olimpico di Roma che sarà arbitrata dall’arbitro Irrati di Pistoia, è in programma alle ore 18:00 italiane di oggi.

Lazio e Inter sono due delle tre squadre ad aver segnato più reti dopo un recupero offensivo in questa Serie A (tre, come il Torino).

Lazio-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Nell’era dei tre punti a vittoria il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è stato l’allenatore della Lazio con più partite in Serie A (197) ed è stato secondo solo a Sven-Göran Eriksson per media punti (1,82 v 1,9) – min. 50 panchine.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; S Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, S.Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Acerbi.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Perisic; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Vidal, Calhanoglu, Vecino, Sanchez, Correa, Lautaro Martinez. Indisponibili: Sensi, Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Lazio-Inter in TV



Lazio-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, accompagnato in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

Lazio-Inter Streaming Gratis



Lazio-Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Lazio-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lazio-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.