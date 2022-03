Vedere Juventus-Spezia Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. La 28esima giornata di Serie A continua allo Stadium con la sfida tra Juventus e Spezia: è la nona del girone di ritorno (dopo questa 10 al termine del campionato). La vittoria di misura in casa dell’Empoli ha permesso alla Juventus di recuperare terreno arrivando a 13 risultati utili consecutivi. Con 50 punti in classifica, la squadra di Allegri è quarta a cinque lunghezze dall’Inter terza (con una partita da recuperare) e a 7 punti dal tandem Napoli-Milan che si sfideranno nel big-match del Maradona alle 20:45 subito dopo Juve-Spezia.

Juventus-Spezia in TV



Juventus-Spezia in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Stefano Borghi a raccontare Juventus-Spezia su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita sarà invece Massimo Ambrosini.

Juventus-Spezia Streaming Live, probabili formazioni



Allegri dovrà fare a meno di Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Chiesa, De Sciglio, Dybala, Kaio Jorge, McKennie e Zakaria). Diversi indisponibili sull’altro fronte anche per Thiago Motta: squalificati Amian e Kiwior mentre restano in infermeria Colley, Nzola, Sala e Sena.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Stramaccioni, De Winter, Aké, Miretti, Soulé, Bernardeschi, Kean. Indisponibili: Chiesa, Chiellini, Alex Sandro, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, De Sciglio, Dybala. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bernardeschi, Morata.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Bourabia, S Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Hristov, Bertola, Maggiore, Sher, Agudelo, Nguiamba, Pogdoreanu, Antiste, Strelec. Indisponibili: Leo Sena, Nzola, Colley, Sala. Squalificati: Armian, Kiwior. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Fourneau di Roma. Guardalinee: Cecconi e Rocca. Quarto uomo: Miele. Var: Mazzoleni. Assitente Var: Rossi.

Juventus-Spezia Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Spezia streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Spezia Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Spezia, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.