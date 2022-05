Vedere Juventus-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca la Finale della Coppa Italia 2021-2022. Da una parte la Juventus che ha superato la Fiorentina nel doppio incontro dove di enorme importanza è stato l’autogol di Venuti, all’ultimo minuto, nel match d’andata del Franchi. Massimiliano Allegri conquista così la sua quinta finale di Coppa Italia dove, al termine del torneo, ha sempre vinto. Dall’altra parte l’Inter, i neroazzurri hanno battuto i cugini del Milan in un derby al veleno condizionato dall’episodio gol annullato a Bennacer che ancora adesso sta facendo molto discutere. Mister Inzaghi è alla sua terza finale di Coppa.

Juventus-Inter in TV

Juventus-Inter in diretta tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Juventus-Inter sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin.

Questo sarà il terzo incontro tra Juventus e Inter in una finale di Coppa Italia, entrambe le precedenti sono state vinte dai bianconeri (4-1 nel 1959 e 1-0 nel 1965). Quella tra Juventus e Inter è la sfida vista più volte in Coppa Italia, 33 prima di queste finale: i bianconeri hanno ottenuto 15 successi, contro i 10 nerazzurri (8N); tuttavia, ben cinque delle ultime 10 gare tra le due squadre nella competizione sono terminate in parità (completano due vittorie piemontesi e tre lombarde).

Juventus-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Massimilano Allegri può diventare il primo allenatore nella storia capace di vincere cinque volte la Coppa Italia (al momento è a quota quattro, come Sven-Göran Eriksson e Roberto Mancini).

Simone Inzaghi può diventare il secondo allenatore capace di vincere una Coppa Italia sia alla guida della Lazio che dell’Inter, dopo Roberto Mancini.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, Locatelli, Miretti, Arthur, Nicolussi Caviglia, Aké, Morata, Kean.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Gosens, Gagliardini, Vidal, Sanchez, Correa, Caicedo.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini e Preti. Quarto Uomo: Sozza. VAR: Di Paolo. AssistenteVAR: Abisso.

L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime due gare ufficiali contro la Juventus, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (4N, 7P): dalla nascita della Serie A a girone unico (dal 1929/30), mai i nerazzurri hanno vinto tre partite di fila contro i bianconeri in tutte le competizioni e più in generale solo la Fiorentina nel 1940/41 e la Lazio nel 1942/43 hanno ottenuto tre successi contro i piemontesi nel corso di una singola stagione.

Juventus-Inter Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Inter streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

La Juventus può diventare la quinta squadra dei cinque grandi campionati europei in grado di vincere 15 volte la principale coppa Nazionale, dopo il Barcellona (31 Copa del Rey), Athletic Club (23 Copa del Rey), Bayern Monaco (20 DFB Pokal) e Real Madrid (19 Copa del Rey). Questa sarà la seconda finale di Coppa Italia che si giocherà l’11 maggio, la precedente è stata nel 2006, vinta all’Inter contro la Roma (3-1).

Dove vedere la partita Juventus-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

