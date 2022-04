Vedere Juventus-Bologna Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 16 aprile 2022 alle 18:30 sui canali digitali: si gioca per la 33a giornata di Serie A. La Vecchia Signora è alla ricerca di tre dei dieci punti (minimo) secondo cui sono necessari per Allegri per poter assicurarsi il quarto posto in classifica e quindi l’entrata in Champions League. In questa stagione la Juve ha perso 5 partite interne e il Bologna sta vivendo un buon periodo di form: dopo lo 0-0 del Meazza contro il Milan i rossoblù hanno superato la Sampdoria al Dall’Ara per 2-0 grazie alla doppietta di Arnautovic.

La Juventus ha una distanza dalla capolista del campionato di sei punti, la minore per i bianconeri di Massimiliano Allegri in questa stagione addirittura dalla seconda giornata (cinque punti in quel caso).

Juventus-Bologna in TV

Juventus-Bologna in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, i clienti dovranno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Juventus-Bologna Streaming Live, probabili formazioni

La Juventus è la squadra che ha collezionato più punti (28) nel girone di ritorno di questo campionato e alla pari del Milan (un solo ko) è una delle due che ha perso meno partite,

dall’altro lato il Bologna è la formazione che in questa seconda fase di stagione ha raccolto meno punti in trasferta (due).

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Luca Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Paulo Dybala, Alvaro Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Zakaria, Miretti, Bernardeschi, Kean. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Kasius, Mbaye, Svanberg, Dominguez, Vignato, Viola, Barrow, Sansone. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kingsley.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Galetto e Zingarelli. IV Uomo: Cosso. VAR: Guida. Assistente VAR: Cecconi.

Juventus-Bologna live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

La Juventus ha trovato il successo in tutte le ultime otto gare casalinghe di Serie A contro il Bologna e in tutte le ultime sei ha segnato almeno due reti; in generale nelle ultime 25 gare interne di campionato contro gli emiliani, i bianconeri hanno perso solo una volta, il 26 febbraio 2011 con Delneri in panchina (0-2 firmato dalla doppietta di Marco Di Vaio).

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.