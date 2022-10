Vedere Juventus-Bologna Streaming Gratis On-line è possibile domenica 2 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio “Allianz Stadium” di Torino per l’8a giornata di Serie A. Occhi puntati sulla crisi bianconera acutizzata con la sconfitta a Monza nell’ultimo turno. I tifosi bianconeri si aspettano un riscatto calcolando anche la lunga pausa avuta con gli impegni delle Nazionali. Anche il Bologna vuole dare una svolta al suo campionato dopo un inizio di stagione in salita (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Juventus-Bologna Streaming Live, probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Fagioli, McKennie, Gatti, Rugani, Pinsoglio, Kean, Barrenechea, Soulé, Iling-Junior, Barbieri, Alex Sandro, Miretti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Kasius, Posch, Lucumì, Cambiaso; Soriano, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Arnautovic. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bardi, Barrow, Bonifazi, Zirkzee, Aebischer, Ferguson, Medel, Lykogiannis, Vignato, Moro, De Silvestri, Bagnolini, Sosa.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Tolfo-Perrotti. 4° Uomo: Maggioni. VAR: La Penna. Assistente VAR: Preti.

Juventus-Bologna in TV



Juventus-Bologna in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere la partita di calcio anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Juventus-Bologna Streaming Gratis



Juventus-Bologna live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Juventus-Bologna inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Bologna Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Bologna, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.