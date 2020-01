SCIENZA NEWS – Il concetto di invisibilità, o perlomeno rendere oggetti non percepibili, era alcuni anni fa pura utopia… Nel 2009, data in cui viene pubblicato su YouTube il video in calce a questo articolo, nelle università di tutto il mondo si studiavano teorie che in futuro, con lo sviluppo tecnologico, potessero divenire applicabili.

Mohammad-Reza Alam, è un professore di meccanica dei fluidi dislocato all’Università della California, nella popolare località di Berkeley. Il professor Alam ha sviluppato oltre 11 anni fa, un modello teorico per realizzare strutture di grandi dimensioni, come ad esempio delle navi e le piattaforme petrolifere, che potrebbero divenire invisibili alle onde del mare.

La teoria, piuttosto complessa, si basa essenzialmente sul fatto che l’acqua dell’oceano è stratificata in due differenti stadi: uno denso e freddo e l’altro caldo e leggero.

Un progetto che nel 2009 era solo applicabile nelle simulazioni al computer e che, allora, era senza nessun riscontro pratico ancora possibile. Tuttavia, come molte grandi scoperte, la teoria è pur sempre la prima pietra di ogni evoluzione scientifica…