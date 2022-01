Vedere Inter-Venezia Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:00 sui canali digitali: si gioca per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A, la quarta del girone di ritorno.

L’Inter capolista non è andata oltre lo 0-0 sul campo dell’Atalanta, mantenendo così la porta inviolata in sette delle ultime otto partite di campionato, parziale in cui ha subito un solo gol. ha guadagnato comunque un punto in classifica sul Milan, battuto a San Siro dallo Spezia tra numerose polemiche. Il Venezia è ancora a caccia di un successo in questo 2022: i lagunari sono reduci dall’1-1 conquistato all’Empoli al “Penzo” che ha comunque spezzato la striscia negativa di due sconfitte consecutive.

Il Venezia ha vinto due trasferte in questo campionato, contro Bologna ed Empoli (3N, 5P): con un successo gli arancioneroverdi eguaglierebbero il numero di vittorie esterne totali ottenute nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A prima di questa stagione (due nel 1998/99 più una nel 2001/02).

Inter-Venezia in TV



Inter-Venezia in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Stefano Borghi, assistito in cabina di commento da Simone Tiribocchi.

Da una parte nessuna squadra ha segnato meno gol del Venezia nei secondi tempi di questo campionato (10), dall’altra nessuna ne ha realizzati più dell’Inter nell’ultima mezzora di gioco (18) – nonostante questa grande differenza solamente Juventus ed Empoli (11) hanno guadagnato più punti di Inter e Venezia (nove) grazie ai gol realizzati dal 60° in avanti.

Inter-Venezia Streaming Live, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Vidal, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Kiyine. Allenatore: Zanetti (in panchina Bertolini e Soncin). A disposizione: Maenpaa, Neri, Modolo, Fiordilino, Tessmann, Heymans, Peretz, Busio, Okereke, Nani, Sigurdsson.

Arbitro: Marchetti di Ostia. Guardalinee: Lombardi e Dei Giudici. 4° Uomo: Minelli. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Mastrodonato.

Inter-Venezia Streaming Gratis



Inter-Venezia streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Venezia Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Venezia, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.