Vedere Inter-Roma Streaming Gratis On-line è possibile sabato 1 ottobre 2022 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali di DAZN subito dopo Napoli-Torino delle 15. Mourinho (oggi suqalificato) ritrova lo stadio dove ha in passato ha vinto tanto alla guida dell’Inter. Oggi cercherà di strappare i tre punti ad un Inter uscita pesantemente sconfitta a Udine nell’ultimo turno prima della pausa per gli impegni delle nazionali. Parola d’ordine “tornare a vincere” nella Milano nerazzurra dopo ben 5 anni. La vittoria della Roma a San Siro manca infatti dalla stagione 2016/17, quando la Roma vinse con il risultato finale di 3-1 con Nainggolan protagonista del match con una doppietta.

Inter-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Onana, Botis, D’ambrosio, Acerbi, Darmian, Bellanova, Gosens, Mkhitaryan, Gagliardini, Correa, V. Carboni. Indisponibili: Dalbert, Cordaz, Lukaku, Brozovic. Squalificati: Brozovic. Diffidati: Nessuno.

Roma (3-4-2-1): Rui Partricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Celik; Zaniolo, Dybala; Abraham. Allenatore Mourinho (Squalificato, In Panchina Foti).

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Zalewski, Vina, Kumbulla, Camara, Matic, Bove, Shomurodov, Volpato, El Shaarawy, Belotti. Indisponibili: Wijnaldum, Karsdorp, Darboe. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

Arbitro: Massa Di Imperia. Guardalinee: Passeri, Costanzo. Quarto Uomo: Ghersini. Var: Mazzoleni. Assistente VAR: Longo.

Inter-Roma in TV



Inter-Roma in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere la partita di calcio anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Inter-Roma Streaming Gratis



Inter-Roma live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Inter-Roma inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.