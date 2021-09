Vedere Inter Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 21 italiane su Amazon Prime Video: si gioca per la prima giornata del Gruppo D di Champions League. Teatro della sfida il Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. L’Inter avrà così l’opportunità di vendicare la doppia sconfitta maturata nella passata edizione con il Real Madrid: Handanovic e compagni battuti sia all’Estadio Alfredo Di Stefano (3-2) che al ‘Meazza’ (0-2), passi falsi che alla fine si sono rivelati decisivi per l’eliminazione.

Inter Real Madrid Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore Inzaghi.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

Allenatore Ancelotti.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Inter Real Madrid in TV



Inter Real Madrid in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inter Real Madrid Streaming Gratis



Inter Real Madrid live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

