Vedere Inter-Cagliari Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A. Teatro della sfida lo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro a Milano. Nerazzurri reduci dalla sconfitta del Bernabeu che comunque non ha influito sulla qualificazione agli ottavi di Champions League, ma forti di una striscia positiva che in Italia dice quattro vittorie consecutive, tutte ottenute dopo la sosta di novembre. Dopo il pareggio nel derby del 7 novembre, infatti, l’Inter ha centrato 4 vittorie di fila (Napoli, Spezia, Venezia e Roma), segnando ben 10 gol e subendone solo 2, nessuno nelle ultime 3 partite.

Inter-Cagliari in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Inter-Cagliari affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Il capocannoniere (parimerito) dell’Inter in Serie A in questa stagione, Edin Dzeko (8 gol) ha fatto gol contro il Cagliari quando giocava per la Roma durante la scorsa stagione.

Nel frattempo, il capocannoniere del Cagliari in Serie A,(9 gol) ha fatto gol in tre delle ultime cinque partite della sua squadra, due volte tra il 50° ed il 60° minuto di gioco.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Vecino, Vidal, Gagliardini, Sensi, Perisic, Dzeko, Satriano.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Allenatore Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Godin, Zappa, Altare, Oliva, Deiola, Pereiro, Pavoletti, Ceter, Obert.

Arbitro: Marchetti. Guardalinee: Scatragli-Della Croce. 4° Uomo: Minelli. VAR: Pairetto. Assistente VAR: Ranghetti.

Inter-Cagliari streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Come possibili alternative per vedere Inter-Cagliari, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.