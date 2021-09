Vedere Inter-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 25 settembre 2021 sui canali digitali: si gioca per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22, dopo Spezia-Milan delle ore 15.

L’ultimo precedente tra le due squadre nel massimo campionato italiano fu deciso da un gol di Skriniar e rappresentò una fetta importante dello Scudetto poi vinto dai nerazzurri (all’epoca) allenati da Antonio Conte.

Il fischio d’inizio della partita allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano e che sarà arbitrata dall’arbitro Maresca di Napoli, è in programma alle ore 18:00 italiane di questa sera.

Dovesse vincere, l’Atalanta arriverebbe a quattro successi, eguagliando il proprio miglior risultato nelle prime sei giornate, già ottenuto cinque volte, di cui due nelle ultime due stagioni.

Inter-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni



Nelle due passate stagioni l’Inter non ha mai perso contro l’Atalanta in Serie A (2V, 2N): i campioni d’Italia in carica sono l’unica squadra che la Dea non è riuscita a battere nel periodo nel massimo campionato.

La prossima sarà la presenza numero 100 in Serie A con l’Inter per Stefan de Vrij, che potrebbe diventare il quinto nerazzurro a tagliare questo traguardo dal 2018/19 ad oggi (sua stagione d’esordio con questa maglia), dopo Samir Handanovic, Marcelo Brozovic, Lautaro Martínez e Milan Skriniar.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Correa, Satriano. Indisponibili: Sensi, Eriksen, Brazao, Vidal. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, D Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Djimsiti, Lovato, Gosens, G Pezzella, Ilicic, Pessina, Miranchuk, Piccoli. Indisponibili: Muriel, Hateboer. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Inter-Atalanta in TV



Inter-Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, coadiuvato da Dario Marcolin in cabina di commento.

Inter-Atalanta Streaming Gratis



Inter-Atalanta live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Atalanta Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Atalanta, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Spezia di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.