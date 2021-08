Vedere Genoa-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 29 agosto 2021 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali. Si gioca per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia: “Sarà un Genoa differente da quello che ha perso 4-0 a Milano, Genova è un ambiente che trasferisce un’atmosfera particolare, dovremo essere pronti a qualcosa di diverso. Hanno trovato anche un avversario fortissimo, non hanno fatto così male, per noi non cambia niente. Non si distingue contro chi giochi, ma esibisci la tua forza sempre e in ogni ambiente”.

Genoa-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Kallon. A disposizione: Semper, Masiello, Portanova, Vasquez, Bani, Agudelo, Rovella, Melegoni, Behrami, Favilli, Buksa, Ekuban. Indisponibili: Cassata. Allenatore: Ballardini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano.

A disposizione: Ospina, Marfella, Rrahmani, Juan Jesus, Palmiero, Gaetano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Mertens, Zielinski. Squalificati: Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Giallatini e Preti. Quarto uomo: Gariglio. Var: Fabbri. Avar: Vivenzi.

Genoa-Napoli Diretta TV



Genoa-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Stefano Schwoch.

Genoa-Napoli Streaming Gratis



Genoa-Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Genoa-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Genoa-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.