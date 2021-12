Vedere Empoli-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 19a e ultima giornata del girone di andata del campionato di calcio di Serie A. Senza vittorie da tre partite ufficiali (1 pareggio, 2 sconfitte), il Milan dovrà aumentare la sua corsa per il titolo perché prima di questo turno ha perso quattro punti nei confronti dell’Inter capolista dopo la sconfitta per 1-0 di domenica sera contro il Napoli. Un gol ad inizio partita si è rivelato la rovina del Milan in quella partita, e se la cosa si ripetesse oggi ad Empoli potrebbe essere pericolosa poiché il Diavolo quando ha subìto il gol di apertura ha vinto solo una partita in questa stagione (3 pareggi, 2 sconfitte).

Dopo aver segnato tre gol e fornito un assist nelle prime sei presenze di questo campionato, Brahim Díaz è rimasto a secco di reti nelle otto più recenti, servendo due passaggi vincenti.

Empoli-Milan in TV



Empoli-Milan in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà visibiel anche su Sky Sport (251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite). Su DAZN telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Simone Tiribocchi. Per quanto rigurda Sky: in cabina di commento Andrea Marinozzi con Nando Orsi seconda voce.

L’Empoli è imbattuto da 5 partite di Serie A: i toscani non registrano una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione dal marzo 2015 (otto in quell’occasione).

Empoli-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Questa sarà l’ultima trasferta nel 2021 per il Milan, che avrà l’ultima occasione per diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a ottenere almeno 17 successi esterni di campionato in un singolo anno solare (dopo i 18 del Napoli nel 2017 – anche l’Atalanta a quota 16 prima della 19a giornata); tuttavia, i rossoneri hanno vinto soltanto una delle tre gare giocate fuori casa dallo scorso novembre (1N, 1P).

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, S Ricci, Henderson; Bajrami, Pinamonti; Cutrone. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Furlan, Luperto, Tonelli, Fiamozzi, Marchizza, Stulac, Bandinelli, Asllani, Di Francesco, La Mantia, Mancuso. Indisponibili: Haas, Ismajli. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A Romagnoli, T Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, B Diaz, Krunic; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Bennacer, Bakayoko, Castillejo, Maldini, Messias. Indisponibili: Calabria, Kjaer, Leao, Pellegri, Plizzari, Rebic, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Pagliardini-Affatato. Quarto Uomo: Marini. Var: Mazzoleni. Avar: Galetto.

Empoli-Milan Streaming Gratis



Empoli-Milan streaming gratis (per gli abbonati) con SkyGo e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Dove vedere la partita Empoli-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Empoli-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.