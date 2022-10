Vedere Chelsea-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21 italiane (stesso orario di Juventus-Maccabi Haifa) sui canali digitali di Amazon Video Prime in esclusiva. Allo stadio Stamford Bridge di Londra, il Milan di Pioli fa visita al Chelsea di Potter nel primo dei due incontri ravvicinati, e validi per il Gruppo E di UEFA Champions League.

I rossoneri guidano la classifica con 4 punti dopo il pareggio in trasferta contro il Salisburgo (1-1) e la vittoria interna contro la Dinamo Zagabria (3-1). Gli inglesi sono ultimi in classifica con un solo punto raccolto nel pareggio ottenuto contro il Salisburgo a Londra nell’ultimo turno: all’esordio avevano perso 1-0 a Zagabria. Un eventuale successo a Londra questa sera permetterebbe al Milan di porre una serie ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club.

Chelsea-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Notizie da Londra: Mendy, Cucurella, Chukwuemeka e Kanté sono tutti recuperati per il Milan. Potter ha solo l’imbarazzo della scelta. Emergenza piena per Pioli che a Stamford Bridge fa la conta dei presenti. Fascia destra rivoluzionata con Dest e Krunic. Giroud centravanti con Origi che torna per la panchina

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Gallagher, Chillwell; Sterling, Mount; Aubameyang.

Allenatore Potter.

In panchina: Bettinelli, Mendy, Chalobah, Azpilicueta, Cucurella, Jorginho, Pulisic, Loftus-Cheek, Zakaria, Ziyech, Broja, Havertz. Indisponibili: Kanté. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore Pioli.

In panchina: Mirante, Jungdal, Gabbia, Pobega, Brahim Diaz, Origi, Rebic, Gala, Coubis. Indisponibili: Florenzi, Calabria, Kjaer, Messias, Theo Hernandez, Saelemaekers, Maignan, Ibrahimovic, Bakayoko. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Makkelie (Olanda). Assistenti: Steegstra e De Vries. IV uomo: Lindhout. VAR: Higler. Assistente VAR: Van Boekel.

Chelsea-Milan in TV anche dall’estero



Chelsea-Milan in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi e da qualsiasi parte del mondo. La telecronaca è di Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Milan e Chelsea non si affrontano nell’ex Coppa dei Campioni dalla stagione 1999-2000, anche in quel caso nella fase a gironi: i ragazzi – all’epoca – guidati da Zaccheroni pareggiarono sia a Londra (0-0), sia al Meazza (1-1 con gol di Bierhoff e Wise).

Chelsea-Milan live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

In campionato il Chelsea ha vinto le ultime due gare giocate, mentre in Champions ha perso all’esordio contro la Dinamo Zagabria – causando l’esonero di Tuchel – per poi pareggiare contro il Salisburgo. Una gara fondamentale per il team britannico.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Statistica in evidenza: il Chelsea non è riuscito a vincere in nove dei suoi ultimi 11 scontri in tutte le sedi contro avversarie italiane (3 pareggi, 6 sconfitte).