Vedere Bologna-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18 sui canali digitali: si gioca per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A. Separate da quattro punti, entrambe reduci da una frenata in campionato. Il Bologna ospita la Juventus allo stadio Dall’Ara nella seconda partita del sabato di Serie A.

La Juventus ha vinto le ultime 10 partite di Serie A contro il Bologna, contro nessuna squadra ha una striscia aperta più lunga nella competizione.

Seconda trasferta consecutiva per la Juventus dopo il pareggio sul campo del Venezia. I bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic con l’obiettivo di invertire un trend. “Abbiamo raccolto solo due punti su 15 a disposizione con le piccole, non è possibile”, ha dichiarato il tecnico bianconero, che poi ha parlato dei rossoblu. “Vengono da due sconfitte ma non sarà facile, segnano molto nei secondi tempi e questo vuol dire che è in buona condizione fisica e mentale. Abbiamo davanti a noi 21 partite per sistemare il campionato”.

Bologna-Juventus in TV



Bologna-Juventus in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Edoardo Testoni a raccontare Bologna-Juventus su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita del Dall’Ara sarà invece Simone Tiribocchi.

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Bologna in Serie A: 77 successi bianconeri, a fronte di 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù.

Bologna-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



La Juventus ha vinto le ultime cinque trasferte contro il Bologna in Serie A, già striscia record per i bianconeri in casa dei rossoblù – l’ultimo successo interno degli emiliani risale al novembre 1998. Il Bologna, invece, è reduce da due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Torino. I felsinei dovranno provare a ripartire subito se non vorranno abbandonare i piani alti della classifica.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow. Allenatore Sinisa Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Dijks, Viola, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Santander, Van Hooijdonk, Vignato.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Bentancur, Rabiot; McKennie, Kaio Jorge, Bernardeschi; Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, De Winter, Locatelli, Arthur, Kulusevski, Soulé, Kean.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Valeriani-Bresmes. Quarto uomo: Marini. VAR: Banti. Assistente VAR: Di Iorio.

Bologna-Juventus Streaming Gratis



Bologna-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Bologna-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Bologna-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.