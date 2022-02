Barcellona-Napoli Streaming Gratis al posto di Rojadirecta. Spettacolare sfida tra la formazione di Xavi e quella di Spalletti per l’andata dei playoff di Europa League. Barcellona-Napoli è in programma alle ore 18:45 di oggi al Camp Nou in Spagna e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport 252 ma non in chiaro su TV 8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e sulla piattaforma Sky Go.

Escludendo le qualificazioni, la Supercoppa e il Mondiale per club, le ultime 191 partite del Barcellona in competizioni europee sono state in Champions League! Il Napoli di Luciano Spalletti, reduce dall’1-1 interno in campionato contro l’Inter, si trova in un ottimo stato di forma ed ha collezionato 6 risultati utili consecutivi con 4 vittorie e 2 pareggi. Scopriamo insieme dove vedere Barcellona-Napoli streaming tv e quali sono le possibili alternative online.

Barcellona-Napoli Streaming, le formazioni in diretta

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F De Jong; Traoré, Ferran Torres, Gavi. Allenatore: Xavi. A disposizione in panchina: Neto, Tenas, Mingueza, Riqui Puig, Nico, Dembelé, Braithwaite, Aubameyang, Luuk De Jong, Alvaro Sanz, Comas, Orellana.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Ospina, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Demme, Ounas, Mertens, Petagna.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

Barcellona-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18:45 italiane con le immagini in diretta live dal Camp Nou di Barcellona. La visione della partita di andata dei PlayOff della UEFA Europa League sarà messa a disposizione da DAZN e Sky con i canali con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Il commento della sfida su Sky è affidato a Massimo Marianella, supportato da Lorenzo Minotti. Su DAZN il telecronista di Barcellona-Napoli sarà Stefano Borghi, con Dario Marcolin in commento tecnico. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Barcellona-Napoli streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La partita non sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) oppure in streaming sul relativo sito.

