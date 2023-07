Nuovo scoppio del vulcano Ubinas in Perù: la cenere raggiunge un'altitudine di 3 km e si diffonde fino alla città di Arequipa. Autorità in allerta per l'impatto sull'ambiente e l'economia locale.

Giovedì mattina si è verificata un'esplosione del vulcano Ubinas in Perù, che ha causato l'emissione di cenere fino a un'altitudine di 3 km. La cenere ha raggiunto la città di Arequipa e ha avuto un impatto sull'allevamento di camelidi e sulle fonti d'acqua. Il governo peruviano ha dichiarato lo stato di emergenza in alcuni distretti a causa del pericolo eruttivo del vulcano. Vulcano Ubinas: Eruzione vulcanica in Perù Nella mattinata di giovedì si è verificato un nuovo scoppio del vulcano Ubinas nella regione di Moquegua, in Perù, dove le autorità hanno segnalato che la cenere ha raggiunto un'altitudine di 3 km. L'Istituto Geologico, Minerario e Metallurgico (Ingemmet) in una nota: "Dopo l'esplosione, la colonna eruttiva, composta da gas e cenere, ha raggiunto un'altitudine di 3 km sopra il cratere". La nube di cenere ha raggiunto la città di Arequipa, tanto che alcuni distretti si sono svegliati coperti dalla polvere. "Uno dei principali effetti sarà l'inquinamento dei pascoli naturali e delle fonti d'acqua, in un'area dove l'allevamento di camelidi è l'attività economica più importante", ha avvertito l'Ingemmet. All'inizio del mese, il governo peruviano ha dichiarato lo stato di emergenza per 60 giorni in alcuni distretti del dipartimento di Moquegua a causa del pericolo imminente del processo eruttivo del vulcano Ubinas.

