Vedere Viktoria Plzen-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 13 settembre 2022 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali: si gioca al Doosan Arena, in Repubblica Ceca, per la 2a giornata del Girone C della Fase a Gironi di UEFA Champions League. Nell’esordio stagionale nella competizione europea, l’Inter è caduta in casa contro il Bayern Monaco (2-0). Passando alla formazione ceca, nel debutto è arrivato il ko al Camp Nou contro il Barcellona (5-1), prima sconfitta stagionale in 14 partite. Di seguito formazioni e info per vedere Viktoria Plzen-Inter streaming e tv.

Viktoria Plzen-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory. Allenatore: Bilek. A disposizione: Jedlicka, Tvrdon, Kasa, Tijani, Holik, N’Diaye, Pilar, Cermak, Jirka, Bassey.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Correa. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Mkhitaryan, Asllani, Gagliardini, Dzeko.

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera).

Viktoria Plzen-Inter Diretta TV invece di Rojadirecta italiano



Viktoria Plzen-Inter in tv sarà trasmessa da Infinity+, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 di Sky Q via satellite), Sky Sport (canale 252 del digitale). Telecronaca diretta tv Sky curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti nel ruolo di commentatore tecnico. Su Infinity+ la partita sarà raccontata da Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Viktoria Plzen-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Online



Viktoria Plzen-Inter live streaming gratis su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it), e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Viktoria Plzen-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Viktoria Plzen-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.