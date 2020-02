Spal Sassuolo live streaming e diretta tv. Partita valida per la 23a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 12:30 italiane di oggi 9 febbraio 2020. Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Spal Sassuolo live streaming e diretta tv.

Il Sassuolo è imbattuto contro la SPAL in Serie A (3V, 2N): tra le squadre contro cui i neroverdi non hanno mai perso, la ferrarese è quella affrontata più volte.

Il Sassuolo ha vinto entrambe le trasferte disputate contro la SPAL in Serie A: tra le squadre affrontate almeno due volte fuori casa, i neroverdi hanno una percentuale di successi del 100% solo contro gli estensi e contro il Frosinone.

15 punti in 22 partite per la SPAL; nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre delle 31 squadre con così pochi punti o meno a questo punto del campionato si sono salvate a fine anno: Parma 2006/07, Cagliari 2007/08 e Crotone 2016/17.

Dove vedere Diretta Spal Sassuolo streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

Spal Sassuolo in diretta tv con con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito

all’offerta Sky-DAZN.). Collegamenti pre-partita dalle ore 12:00 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi. Radiocronaca su Radio Rai 1.

Diretta streaming Spal Sassuolo su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su TV8 o Sky Go.

Gli abbonati hanno la possibilità di vedere Spal Sassuolo streaming gratis con DAZN su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari. Pre partita, post partita e highlights visibili su DAZN tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ultime notizie formazioni Spal Sassuolo.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna. All. Semplici. Indisponibili: Fares, D’Alessandro, Cerri. Squalificati: nessuno.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi. Indisponibili: Chiriches, Tripaldelli. Squalificati: nessuno.