Vedere Napoli-Bologna Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 28 ottobre 2021 sui canali digitali: 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Napoli reduce dal pareggio senza goal ottenuto all’Olimpico contro la Roma di Mourinho, che ha messo fine alla serie super di 8 vittorie consecutive, mentre il Bologna dimenticare in fretta il bruciante 2-4 incassato per mano del Milan in doppia inferiorità numerica.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 15 gare casalinghe di Serie A per la prima volta da febbraio 2019 (serie in cui arrivò a 18): nel parziale ha ottenuto 12 vittorie (già più rispetto a tutto il 2020, in cui si fermò a 11) e tre pareggi.

Napoli-Bologna Streaming Live, probabili formazioni



Sarà squalificato per questo match Roberto Soriano: dal suo passaggio in rossoblu nel gennaio 2019, il Bologna ha vinto il 35% delle gare di Serie A con il centrocampista in campo, rispetto al 15% senza di lui – anche la media punti degli emiliani crolla in assenza del classe ‘91 (1.3 v 0.8).

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore Spalletti (in panchina Domenichini). A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Fabian Ruiz, Lobotka, Politano, Mertens, Insigne, Petagna.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow.

Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Bagnolini, Binks, Mbaye, Dijks, Pyythia, Santander, Sansone, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano.

Arbitro: Marco Serra di Bologna. Guardalinee: De Meo e Rossi. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Mariani. AVAR: Lo Cicero.

Napoli-Bologna in TV



Napoli-Bologna in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Le immagini della partita sono a disposizione anche su Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). Telecronaca Sky di Napoli-Bologna affidata a Federico Zancan, con commento tecnico di Luca Marchegiani. Su DAZN, telecronista Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini seconda voce.

Napoli-Bologna Streaming Gratis



Napoli-Bologna live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW.

Dove vedere la partita Napoli-Bologna Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Bologna, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.