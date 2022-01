Vedere Milan-Spezia Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:30 (stesso orario di Bologna-Napoli) sui canali digitali: si gioca per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A, la terza del girone di ritorno. Il Milan ha vinto due delle tre sfide di Serie A contro lo Spezia, completa una sconfitta nella gara di ritorno della scorsa stagione, 0-2 allo stadio Picco. La squadra ligure è rimasta imbattuta in tre delle cinque gare di Serie A contro avversarie che occupavano le prime due posizioni in classifica a inizio giornata di campionato: al successo contro il Milan nel febbraio 2021 e quello contro il Napoli lo scorso dicembre si aggiunge un pareggio contro l’Inter nell’aprile 2021.

Rafael Leão ha realizzato la sua unica marcatura multipla in Serie A nell’ottobre 2020 contro lo Spezia; contro nessuna avversaria l’attaccante del Milan ha realizzato più reti nella competizione (due).

Milan-Spezia in TV



Milan-Spezia in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Milan-Spezia Streaming Live, probabili formazioni

Nessuna squadra ha segnato più reti del Milan nel corso dell’ultima mezzora di gioco in questa Serie A (18 reti), frangente in cui lo Spezia ha realizzato appena sette gol, peggior dato del campionato.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Stanga, Messias, Di Gesù, Rebic, Castillejo, Giroud, D Maldini. Indisponibili: Kjaer, Pellegri, Kessié, Ballo-Tourè, Bennacer, Tomori, A Romagnoli, Plizzari. Squalificati: Tonali.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Kovalenko, Sala, Ferrer, Bourabia, Sher, Agudelo, Antiste, Strelec, Nzola. Indisponibili: Leo Sena, E Colley. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Serra di Torino. Assistenti: Cipressa e Grossi. IV uomo: Sozza. Var: Doveri. Avar: Vivenzi.

Milan-Spezia Streaming Gratis



Milan-Spezia streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Spezia Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Spezia, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.