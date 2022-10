Vedere Inter-Viktoria Plzen Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali di Amazon Video Prime. Si gioca allo Stadio “Giuseppe Meazza” di SAn Siro per il penultimo turno del Gruppo C di Champions League. Andiamo a scoprire dove vedere Inter-Viktoria Plzen streaming live e tv online.

Inter-Viktoria Plzen Streaming Live, probabili formazioni



L’allenatore interista Inzaghi oggi squalificato: “Sappiamo che abbiamo fatto quattro partite nel migliore dei modi, ma questa è una finalissima. Siamo in un girone molto più difficile dell’anno scorso. Sappiamo – prosegue Inzaghi – che ci serve la qualificazione perché a Monaco sarebbe molto complicata. ‘Lukaku sta lavorando con entusiasmo e voglia, è in netta ripresa ed è importantissimo per noi”. Il Viktoria Plzen con 3 gol realizzati e 16 incassati senza alcun punto sono un record davvero negativo.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez.

Allenatore Farris (Inzaghi squalificato). A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Gosens, Darmian, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Carboni, Correa, Lukaku. Indisponibili: Brozovic. Squalificati: Inzaghi. Diffidati: Bastoni, Martinez.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Bucha, Kalvach; Holik, Vlkanova, Mosquera; Chory. Allenatore Bilek. A disposizione in panchina: Tvrdon, Jedlicka, Tijani, Pilar, Cermak, Jirka, Ndiaye, Bassey. Indisponibili: Sykora, Kliment, Kopic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Chory, Jernelka, Mosquera.

Arbitro: Andreas Ekberg (Svezia).

Inter-Viktoria Plzen in TV



Inter-Viktoria Plzen in tv si potrà vedere in esclusiva su Amazon Prime Video su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco Playstation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Si gioca prima di Napoli-Rangers in tv su Sky Sport Uno.

Inter-Viktoria Plzen Streaming Gratis



Inter-Viktoria Plzen live streaming gratis per gli abbonati su Amazon Prime Video con dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. La partita non è in chiaro su Canale 5 e non si può vedere su Rojadirecta Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Inter-Viktoria Plzen Streaming al posto di Rojadirecta su Internet



Come possibili alternative per vedere Inter-Viktoria Plzen, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.