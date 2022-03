Vedere Inter-Fiorentina Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 19 marzo 2022 alle ore 18:00 sui canali digitali: si gioca per la 30a giornata di Serie A. Le due squadre si sono affrontate 83 volte in casa dei nerazzurri nel campionato di Serie A, con un bilancio che sorride ai milanesi di 49 vittorie, 19 pareggi e 15 sconfitte. L’Inter dal 2001 ad oggi ha vinto 16 dei 19 confronti casalinghi con la Fiorentina, ma è la squadra contro la quale la Fiorentina ha segnato più goal in Serie A, 214.

Inter-Fiorentina in TV



Inter-Fiorentina in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. L’Inter (al pari della Lazio) è una delle due formazioni che ha segnato di più nella mezz’ora finale di gara in questo campionato (22 reti dal 61’ in poi), la Fiorentina è quella che ha trovato più reti nei 30 minuti centrali (tra il 31’ e il 60’, ben 23 gol). Si gioca dopo Napoli-Udinese delle ore 15:00.

Inter-Fiorentina Streaming Live, probabili formazioni

La Fiorentina ha subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di campionato (2V, 2N, 6P) e in una singola stagione di Serie A non fa peggio da maggio 2010, quando sotto la guida di Cesare Prandelli arrivò a quota 13.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Vecino, Gagliardini, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa. Indisponibili: De Vrij, Brozovic. Squalificati: nessuno.

Fiorentina (4-3-3): P Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Venuti, Terzic, M Quarta, Nastasic, Amrabat, Maleh, Bonaventura, Callejon, Saponara, Sottil, Cabral. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi. Guardalinee: Valeriani-Pagliardini. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Valeri. Assistente Var: Zufferli.

Inter-Fiorentina Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Fiorentina live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

L’Inter ha conquistato finora 32 punti in 14 gare casalinghe in questo campionato, più di ogni altra squadra; in cinque delle ultime sette occasioni in cui i nerazzurri hanno mantenuto questo rendimento nelle prime 14 gare interne di Serie A hanno poi vinto lo Scudetto (eccezioni il secondo posto del 2010/11 e il settimo del 2016/17).

Dove vedere la partita Inter-Fiorentina Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Fiorentina, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.