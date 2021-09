Vedere Inter Bologna Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 18 settembre 2021 sui canali digitali: si gioca per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la numero 149 in Serie A fra le due squadre e sarà arbitrata dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, è in programma alle ore 18:00 italiane.

Tra Inter (tre presenze da subentrato nella stagione 2009/10) e Bologna (tre presenze da titolare in quella corrente) Marko Arnautovic è ancora imbattuto in Serie A: per lui cinque vittorie e un pareggio in sei gare giocate.

Inter Bologna Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; J Correa, Lautaro Martinez. Allenatore S Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sanchez, Dzeko. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Sensi.

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Sansone.

Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Soumaoro, Theate, Mbaye, Dijks, Amey, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk, Vignato, Barrow. Indisponibili: Schouten, Kingsley.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Di Vuolo, Imperiale. IV uomo: Gariglio. VAR: Guida. AVAR: Paterna.

Inter Bologna in TV



Inter Bologna in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini come seconda voce e opinionista.

Inter Bologna Streaming Gratis



Inter Bologna live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter Bologna Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter Bologna, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.