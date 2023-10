Il prossimo 31 ottobre si celebra Halloween e può essere fatto in molti modi, anche se uno dei più comuni è organizzare una festa e allestirla con tutti gli elementi spaventosi che caratterizzano questa festività, come streghe, zucche, fantasmi o teschi.

Quali decorazioni usare per Halloween e dove comprarle

Quindi, potrebbe essere sorta nella tua mente la domanda “Come decorare per Halloween?“. Per questo motivo abbiamo fatto una selezione a modo di guida con la migliore decorazione per Halloween disponibile su Amazon, che include una moltitudine di pacchetti che includono ghirlande, palloncini, candele, luci e molto altro! Inoltre, può essere completato con trucchi per il viso e costumi di Halloween, e fare una grande festa!

Decorazioni di Halloween per esterni

Lotto di ghirlande luminose di zucca per Halloween

Ha un design di 5 metri e incorpora 20 luci LED, ideali per decorare qualsiasi festa di Halloween, poiché hanno la forma di zucche arancioni 3D con cappelli da strega. Funziona con tre batterie AAA (non incluse) ed è impermeabile, quindi può essere installata fuori casa o in giardino, illuminando l’ambiente.

Confezione decorativa di Halloween con ragnatele e pipistrelli

Questo lotto comprende un set di 12 adesivi 3D pipistrelli (con adesivo su entrambi i lati), insieme a tre pezzi di tessuto nero e due bianchi, fatti di garza, che simulano ragnatele giganti, ideali da appendere! fuori casa o giardino alla festa di Halloween!

Confezione di lanterne portacandele a forma di zucca

Queste zucche sono realizzate con schiuma di alta qualità, progettate con accessori decorativi e progettate per funzionare come lanterne. Potrai così inserire delle candele all’interno, trasformando la luce in un’illuminazione arancione, rendendole perfette per decorare l’esterno durante una festa di Halloween, aggiungendo un tocco autentico!

Lanterne a LED per la decorazione esterna di Halloween

Questo kit comprende 51 torce solari, dal design

di un volto spaventoso, con illuminazione a LED e pannello di ricarica solare, che possono illuminare per un totale di 10-12 ore in estate e circa 4-6 ore in inverno. Sono impermeabili e si installano velocemente a terra, grazie alla loro finitura appuntita che permette di inchiodarli facilmente.

Decorazioni Halloween di porte e finestre

Campanello per decorare la porta per Halloween

È un elemento decorativo molto originale per Halloween, con un design a forma di bulbo oculare molto sorprendente che irradia una luce verde molto suggestiva. Quando suoni il campanello, l’occhio si apre e gira da sinistra a destra, emettendo suoni terrificanti. Funziona con 3 batterie AAA (non incluse) e per installarlo è necessario utilizzare dei piccoli ganci.

Decorazione della porta per Halloween

Questa ghirlanda è pensata per decorare la porta ad Halloween, con un design che incorpora un cappello da strega nella parte superiore e due gambe che pendono verso il basso, divertente e originale! Inoltre, la ghirlanda ha palline, teschi, fiocchi, nastri incorporati e altro ancora! Si distingue soprattutto per la sua versatilità e durevolezza, poiché può essere riutilizzato ogni anno.

Kit di adesivi per finestre a tema Halloween

Un’opzione perfetta per far divertire i più piccoli a decorare la loro casa per Halloween, poiché questa confezione contiene otto fogli (A4) di adesivi con disegni di bambini. Pertanto, dispongono di disegni originali e colorati di pipistrelli, streghe, vampiri, teschi, ecc. Si posizionano facilmente, sono sicuri, atossici e impermeabili. Sono realizzati con materiali resistenti ai raggi solari, che ne impediscono lo scolorimento.

Adesivi pipistrelli per Windows e feste di Halloween

La confezione comprende un totale di 96 adesivi a forma di pipistrello (quattro dimensioni diverse), adatti sia per finestre che per pareti. Sono stati realizzati con un materiale impermeabile e durevole, oltre ad avere un adesivo resistente che offre un fissaggio ottimale.

Questi sono adesivi perfetti come decorazioni di Halloween, poiché hanno un effetto più realistico e originale, poiché sono progettati con un effetto 3D. Pertanto, anche le ali di pipistrello possono essere posizionate in diversi modi.

Pacchetti risparmi per Decorazioni di Halloween

Set di decorazioni per Halloween

Questo set ha tutti gli accessori necessari per decorare qualsiasi festa di Halloween completa. E include 10 palloncini arancioni con disegni di zucche, 10 palloncini neri con disegni di fantasmi, una ghirlanda di zucche, una ghirlanda di ragni e un’altra con luminose lettere 3D che dice “Buon Halloween“.

Include un set ideale per improvvisare un photocall alla tua festa di Halloween, poiché dispone di 14 bastoncini che funzionano come maschere grazie ai loro disegni con cappelli da strega e maschere di teschi, zucche o il volto di Frankenstein.

Kit per decorare la ghirlanda di Halloween

Questo kit di decorazioni di Halloween include cinque pon pon pendenti, sei ventagli di carta e due ghirlande di bandierine, una ghirlanda di coriandoli, 12 stelle filanti a spirale multicolori e diverse zucche decorative.

Tutti i pezzi del lotto sono disegnati in nero, bianco e arancione, per creare un’atmosfera di Halloween davvero autentica. Inoltre, possono essere utilizzati anche per decorare altre feste o celebrazioni a tema. Questo kit di decorazione si impegna a prendersi cura dell’ambiente, poiché tutti i pezzi sono realizzati principalmente con carta degradabile e possono essere riutilizzati.