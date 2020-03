Non esiste solamente la carta da parati per decorare la propria casa, un ufficio, o comunque un ambiente. Esiste anche una valida alternativa rappresentata dagli adesivi murali. Di solito sono in vinile decorativo per pareti e mobili. Essitono sul mercato adesivi economici e in questo articolo cercheremo illustrarne alcuni per riempire in allegria la tua giornata, visto che in questi giorni, molti di noi sono costretti a vivere in quarantena in casa per via dell’emergenza pandemia del coronavirus.

Se sei già stanco di vedere gli stessi mobili e stai cercando un modo semplice ed economico per rinnovare la decorazione della tua casa, devi sapere che esistono in commercio differenti modelli di adesivi murali che puoi posizionare su mobili, piastrelle e pareti.

Tra la vasta gamma di temi per adesivi e vinili decorativi, puoi trovare dal più classico, ispirato al legno o alla pietra, al più moderno, con immagini di fumetti o di attualità. Tra questi anche gli adesivi personalizzati grazie ai quali potrai scatenare la tua immaginazione, dando un tocco originale a qualsiasi parte della tua casa: cucina, soggiorno, bagno, ecc.

Oggi si può fare tutto online: basta inviare al negozio un’immagine, una foto, un disegno o qualsiasi illustrazione che vuoi.

Pensa che l’applicazione della stampa adesiva può anche essere fatta sul box doccia per conferire un po’ di privacy.

Un adesivo per mobili e pareti che sta andando molto di moda è quella a striscia blu e bianca. Con questo design puoi decorare il cassettone, il guardaroba o persino la scrivania, rompendo con la monotonia dei colori classici dei mobili. È autoadesivo e quindi molto facile da applicare e staccare, senza dover usare colla o strumenti. Il materiale in PVC impedisce la crescita di muffe, resiste all’umidità e alle macchie di grasso.

Per i più piccoli puoi trovare i classici adesivi luna e stelle che puoi posizionare in tutta la stanza dove riposano. Puoi trovare in commercio quelli fluorescenti, che sono veramente emozionanti: Di notte infatti forniscono una sensazione di tranquillità e armonia. Se poi vuoi che l’effetto della luce duri durante la notte, dovresti assicurati che gli adesivi assorbano abbastanza luce durante il giorno. Sono resistenti e adatti a qualsiasi ambiente.

Un altro classico sono gli adesivi in vinile decorativo in pietra. Questo prodotto lo si potrebbe definire un “sempreverde” in quanto non passa mai di moda. Rappresenta la struttura di un muro fatto di pietre, portando una sensazione di contatto con la natura regalando armonia e pace in ogni stanza. È realizzato anche questo in PVC, un materiale impermeabile e facile da pulire. Puoi usarlo su superfici piane, pareti del soggiorno, camera da letto, bagno, ecc. Per posizionarlo non è necessario alcun elemento aggiuntivo, come colla o strumenti vari.

Un’altra soluzione, che spesso vediamo nei film al cinema, sono gli adesivi con disegno di giornali. Il design di questo adesivo è originale e bello da vedere. Si ispira alle pubblicazioni di stampa di una volta. Il suo tocco retrò, i disegni caratteristici e i suoi molteplici elementi rendono questo prodotto un’opzione perfetta per decorare non solo il tuo ufficio ma anche la tua casa. Puoi usarlo su coperture di mobili da cucina, tavoli, dispensa, pareti, scaffalature.

Rimanendo in ambito di cucina, e chiudiamo il discorso per oggi sul fai da te, potresti provare i divertenti adesivi di vegetali. Questi adesivi sono perfetti per trasformare la tua cucina in un luogo divertente e stimolante. Le verdure diventeranno, con le loro facce divertenti, una perfetta compagnia mentre cucini. Un’allegra opportunità per decorare le pareti della tua cucina con questi oggetti divertenti. Inoltre, sono facilmente applicabili e rimovibili, senza lasciare danni o residui di nessun tipo.