Benzina: Schizzano i prezzi del carburante

La guerra in Ucraina ha fatto schizzare alle stelle i listini dei carburanti venduti in Italia, con la benzina che ha raggiunto il record di 2,111 euro al litro per il servito. Prezzi alla pompa che – avverte Assoutenti – proseguiranno nei prossimi giorni la corsa al rialzo, anche per effetto di possibili riduzioni delle forniture di carburanti sulla rete, come denunciato ieri dalle associazioni di categoria.

E quelli di benzina e gasolio non saranno purtroppo gli unici incrementi dei listini causati dal conflitto russo-ucraino. La denuncia del presidente di Assoutenti Furio Truzzi:

“Sono in arrivo pesanti aumenti anche per pasta, pane, farine, cereali, biscotti, e dolciumi, con i prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti che potrebbero subire nel breve termine rincari tra il 15% e il 30%.

A pesare sui listini al pubblico sia le quotazioni delle materie prime come il grano e il mais che, a causa del conflitto bellico, hanno raggiunto i livelli massimi da 14 anni, sia i rincari dei carburanti che aggravano la spesa per il trasporto delle merci”.

“Di fronte a tale situazione estremamente critica che potrebbe affossare i consumi, impoverire le famiglie e bloccare l’economia nazionale, chiediamo al Governo di proclamare lo stato di emergenza prezzi, fissando prezzi amministrati per i beni di prima necessità, sterilizzando l’Iva sui carburanti e contrastando speculazioni sui listini”, conclude Truzzi.

Benzina, prezzo fino a 2,024 euro/litro

La benzina, nei distributori al servito ha un prezzo medio a 2,024 euro al litro (ieri era 2,015) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi tra 1,965 e 2,111. La media del diesel servito sale a 1,904 euro/l (ieri 1,895) con prezzi medi tra 1,844 e 1,974.

Salgono anche i prezzi di Gpl che vanno da 0,828 a 8,857 euro al litro e del metano,con rialzi nei distributori Eni, tra 1,753 e 1.885. Non si ferma il volo del prezzo del gas che ad Amsterdam ha toccato il record di 200 euro Mwh.