AEREO SCOMPARSO INDONESIA – Crescono i timori per la sorte delle 62 persone, passeggeri e membri dell’equipaggio di un aereo della Sriwijaya Air (registrato PK-CLC) che è sparito cinque minuti dopo il decollo dall’aeroporto di Jakarta. A bordo non c’erano italiani ma 3 neonati e 7 bambini. Al momento la localizzazione del relitto non c’è stata e anzi la situazione appare molto confusa. I primi rapporti sui social media affermano che l’aereo è scomparso e che le comunicazioni con il traffico aereo sono andate perse.

Secondo Flightradar24, l’aereo è partito dall’aeroporto di Jakarta oggi ma ha perso più di 10.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Il Boeing 737-500 è sparito dai radar subito dopo il decollo, senza aver dato alcun segnale di pericolo o difficoltà.

000 piedi di altitudine in meno di un minuto, circa 4 minuti dopo il decollo. Il, era decollato questa mattina daalla volta di per, nell’, in, dove doveva atterrare tre ore più tardi.

La compagnia aerea indonesiana Sriwijaya Air è il terzo vettore più grande del paese. Gestisce una flotta di aeromobili a fusoliera stretta e offre voli per varie destinazioni indonesiane e alcune destinazioni internazionali. La compagnia aerea è elencata come compagnia aerea di categoria 1 dall’Autorità per l’aviazione civile indonesiana, lo stato più alto che può essere raggiunto per la sicurezza operativa.