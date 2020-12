Il protagonista di questa storia è un 40enne di nome Jared Monnekopf. Dopo essere arrivato a pesare 234 chili ha finalmente deciso che doveva terminare con il problema della sua obesità. Detto fatto, e in poco più di 15 mesi questo cittadino di Salt Lake City, Utah negli Stati Uniti, ha perso 130 chili. Come ha fatto? Jared ha dichiarato che è stato grazie a intensi esercizi di DDP Yoga ossia power yoga combinato a fitness e altre discipline.

Onore al merito per questo coraggioso, perchè sappiamo che non è facile cambiare le proprie abitudini anche se queste significano un netto miglioramento delle proprie condizioni fisiche e

quindi di salute. Lui stesso non sa spiegarsi il vero motivo che lo ha spinto a dimagrire , ma forse potrebbe essere il fatto che a lavoro non riusciva a rimanere seduto per otto ore di fila o che quando aveva bisogno di un nuovo paio di pantaloni doveva chiedere ai commessi dei negozi dila taglia più grande.

La sua incredibile storia è stata pubblicata da Diamond Dallas Page, ex wrestler e adesso guru dello power yoga su YouTube, attraverso un video nel quale mostra i risultati della sua battaglia contro i chili di troppo.