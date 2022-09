Vedere Udinese-Inter Streaming Gratis On-line è possibile domenica 18 settembre 2022 alle ore 12:30 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca per la 7a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio Dacia Arena di Udine. L’Inter (4 vittorie, 2 sconfitte) ha un punto in meno dell’Udinese che vola alto in classifica e che ha vinto in rimonta battendo 3-1 il Sassuolo per la quarta partita consecutiva in campionato.

Udinese-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Con 13 punti in sei gare, l’Udinese ha eguagliato la sua miglior partenza in un campionato di Serie A (registrata anche nel 2000/01, 2008/09 e 2014/15). Solo in una delle precedenti occasioni però i friulani hanno vinto la settima, portandosi a 16 punti (nel 2000/01).

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Bijol, Abankwah, Jajalo, Ehizibue, Ebosele, Samardzic, Makengo, Nestorovski, Success, Semedo.

Indisponibili: Masina. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Dumfries, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Carboni. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Calhanoglu. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Palermo-Mokhtar. Quarto uomo: Sacchi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Galetto.

Udinese-Inter in TV



Udinese-Inter in diretta tv con DAZN dove sarà raccontata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico affidato a Manuel Pasqual.. Come fare? Basta scaricare l’app di su una smart tv compatibile o console Playstation ed XBox, utilizzare i dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box. Partita visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

Udinese-Inter Streaming Gratis



Udinese-Inter live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Il pre-partita inizia 30 minuti prima del match (17:30 quindi), con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand. I clienti Sky potranno appoggiarsi, invece, al servizio Sky Go. Infine c’è l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il ticket ‘Sport’ si potrà seguire la diretta del match.

Dove vedere la partita Udinese-Inter Streaming invece di Rojadirecta Online

Non ci sono alternative per vedere Udinese-Inter, in quanto anche gli eventuali streaming su Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure con il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV, non sono autorizzati a far vedere le partite di Serie A. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.