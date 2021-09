Vedere Spezia Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 22 settembre 2021 sui canali digitali: si gioca per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22.

Dovesse mancare l’appuntamento con i tre punti, la Juventus eguaglierebbe il record negativo della stagione 1955/56: unico campionato in cui i bianconeri non hanno vinto alcuna delle prime cinque partite giocate.

Il fischio d’inizio della partita allo Stadio Picco e che sarà arbitrata dall’arbitro Aureliano di Bologna, è in programma alle ore 18:30 italiane di questa sera.

Il gol di Simone Bastoni contro il Venezia è stato il suo terzo gol in SA (in carriera) per lo Spezia, che non ha mai perso una partita in cui lui è riuscito a segnare (2 vittorie, 1 pareggio). Per quanto riguarda la Juventus, Álvaro Morata ha segnato tre gol in altrettante partite, tutti nel primo tempo.

Spezia Juventus Streaming Live, probabili formazioni



La Juventus ha perso l’ultima trasferta di campionato (1-2 contro il Napoli), e non rimane senza punti per due gare esterne di fila dal luglio 2020. Lo Spezia ha perso due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (1V, 1N), dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti sei, grazie a tre vittorie e tre pareggi.

Massimiliano Allegri: “Non serve martellare i giocatori. Serve capire cosa fare per crescere. Stiamo lavorando insieme per arrivare a obiettivi importanti, sia a livello di risultati di squadra che di crescita personale”.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, S.

Bastoni; Kovalenko, Borabia, Maggiore; Salcedo, Antiste, Gyasi. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Provedel, Zovko, Erlic, Kiwior, Sala, Amian, Verde, Podgoreanu, Nzola, Manaj. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Reca e Colley. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro: Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, L Pellegrini, McKennie, Ramsey, Rabiot, Kulusevski, Cuadrado, Morata. Indisponibili: Chiellini, Arthur, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Assistenti: Cecconi e Pagliardini. Quarto Uomo: Baroni. Var: Mazzoleni. Avar: Bresmes.

Spezia Juventus in TV



Spezia Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Spezia Juventus Streaming Gratis



Spezia Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Spezia Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Juventusnet

Come possibili alternative per vedere Spezia Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.