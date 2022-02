Vedere Salernitana-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A, la settima del girone di ritorno.

Il Milan (primo in classifica con 55 punti, uno in più dell’Inter, due in più dal Napoli) è reduce da 2 vittorie consecutive (nel derby di San Siro 1-2 e contro la Samp 1-0), mentre la Salernitana (fanalino di coda con 20 punti) arriva da due pareggi consecutive e oggi vedrà l’esordio sulla propria panchina del tecnico Davide Nicola.

Vincendo l’81% delle trasferte di campionato dall’inizio del 2020/21, e sperando ancora di vedere un ‘febbraio perfetto’ in Serie A per la prima volta dal 2005, il Milan è attualmente in testa alla classifica, avendo guadagnato più punti in questa stessa fase di una stagione di Serie A solo una volta in questo secolo: nel 2003/04, quando alla fine vinse il titolo con 11 punti di vantaggio.

Salernitana-Milan in TV



Salernitana-Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Dario Mastroianni a raccontare Salernitana-Milan su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita sarà invece Dario Marcolin.

La Salernitana ha vinto solo una delle cinque sfide di Serie A contro il Milan (un 4-3 datato giugno 1948), quattro successi rossoneri completano il parziale.

La partita Salernitana-Milan sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Telecronaca Sky a cura di Andrea Marinozzi e Nando Orsi come seconda voce.

Salernitana-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Il tecnico granata dovrà rinunciare a Simone Verdi, reduce da due gol nelle prime due gare con la maglia della Salernitana.

L’attaccante non è stato convocato per un affaticamento muscolare. Ai box anche Norbert Gyomber.

I rossoneri sono lanciatissimi, ma Pioli non vuole sentire parlare di scudetto: “La classifica non è ancora veritiera. Inter e Atalanta devono ancora recuperare una partita. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni, le pressioni ci sono. E’ un privilegio perché significa che siamo saliti di livello. Ma mancano ancora tredici partite, dobbiamo pensare solo a dare il massimo delle nostre possibilità per fare più punti possibile”.

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Davide Nicola. A disposizione in panchina: Belec, Jaroszynski, Gagliolo, Veseli, Zortea, Obi, Bohinen, Ederson, Kechrida, Perotti, Mikael, Mousset. Indisponibili: M Coulibaly, Ruggeri, Schiavone. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, A Romagnoli, T Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Ballo-Touré, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Castillejo, Rebic. Indisponibili: Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Baccini e Rocca. 4° Uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Prenna.

Salernitana-Milan Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Salernitana-Milan streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e con SkyGO, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

Il Milan ha segnato almeno due reti in ciascuna delle cinque gare contro la Salernitana in Serie A: sono 12 i gol a bilancio, una media di 2.4 a incontro, la più alta registrata dai rossoneri contro una singola avversaria attualmente nella competizione.

Dove vedere la partita Salernitana-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

La Salernitana è con la Fiorentina la squadra che ha segnato più reti da fuori area nel 2022 in Serie A: tre, tutte su calcio di punizione diretto.