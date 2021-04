Resident Alien: Serie TV che mostra le esperienze di un "alieno infiltrato"

In “Resident Alien” un alieno è arrivato sulla Terra con una missione segreta per distruggere l’umanità, ma la sua nave si è schiantata e ha perso il suo prezioso carico. Si nasconde vicino alla città di Patience, in Colorado, mentre cerca il dispositivo che gli permetterà di realizzare il suo oscuro obiettivo.

Entrando nel corpo di un medico, le autorità locali lo cercano per aiutare a esaminare un cadavere in quello che sembra essere un bizzarro omicidio, costringendo Harry a interagire con le persone, qualcosa che ha per lo più evitato per mesi. Per imparare a parlare, Harry ha passato del tempo a guardare le repliche di “Law * Order” che creeranno situazioni divertenti e imbarazzanti quando cerca di imitare il comportamento delle persone normali, come le loro risate esplosive e innaturali.

Il suo adattamento quotidiano si concentra su piccole cose come la sua incapacità di mangiare un hot dog o l’effetto della sua prima abbuffata. La sua nemesi è un ragazzo del posto che per qualche motivo può vedere Harry nella sua veste aliena. Questo genera una raccolta di situazioni esilaranti, con l’alieno che cerca di uccidere il bambino in modo goffo, riuscendo a sovvertire in modo bizzarro il concetto della commedia “Il mio marziano preferito”.

“Resident Alien” è divertente senza esagerare, con tocchi drammatici ma senza arrivare alle lacrime, con momenti tosti pieni di brutta bava e persino inquietanti, da non perdere! “Resident Alien” è un adattamento di un fumetto di Peter Hogan e Steve Parkhouse per il canale SYFY.